ЗСУ вже звільнили близько 13 відсотків окупованих РФ територій Херсонщини – голова ОВА

Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13 відсотків окупованих територій Херсонщини. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Із понад 30 тисяч людей, які жили тут до повномасштабного вторгнення Росії та окупації, нині залишилось лише близько 11 з лишком місцевих жителів. Звісно, ми опікуємось відновленням життя на деокупованих територіях, вирішуємо першочергові проблеми людей, які понад півроку взагалі залишались без комунальних послуг, без медичної допомоги, без речей першої необхідності», – зазначив голова ОВА.

За словами Янушевича, нині у 14 деокупованих населених пунктах уже повністю відновлене електропостачання, а у 11 – централізоване водопостачання. На решті деокупованих територій все ще тривають відповідні ремонтні роботи.

Водночас у населених пунктах Херсонщини, які все ще залишаються під тимчасовою російською окупацією, гуманітарна ситуація, як стверджує голова ОВА, «дуже складна».

«У прифронтових населених пунктах окупанти припиняють роботу медзакладів та торговельних точок. Зокрема, у Голій Пристані з лікарень вивозять машини швидкої допомоги, обладнання, медикаменти. а самі будівлі зачиняють. Місцеві колаборанти заявляють, що з 4 листопада у місті не працюватиме і ринок, а з 5 примусово закриватимуть продуктові крамниці. Населення опиняється в умовах гуманітарної кризи», – розповів Янушевич.

За його словами, у деяких окупованих населених пунктах (наприклад, у Новій Каховці) армія РФ облаштовує оборонні укріплення безпосередньо поблизу житла цивільного населення.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

Раніше на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.