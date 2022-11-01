Армія РФ вивозить медобладнання із лікарень на окупованій Херсонщині – Центр національного спротиву

Армія РФ вивезла все медичне обладнання із лікарень у тимчасово окупованому Бериславі на Херсонщині та закриває ці медзаклади. Про це повідомив Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Ворог продовжує створювати гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, аби змусити місцевих мешканців «евакуюватись», а фактично аби депортувати місцевих. При цьому триває мародерство регіону», – йдеться у повідомленні.

З огляду на російську окупацію регіону, а також бойові дії Радіо Свобода не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що на окупованій Херсонщині російські війська примусово виселяють місцевих жителів.

На тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Проте ця риторика змінилася. Нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні Сергій Суровікін 18 жовтня заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.