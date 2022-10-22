Окупаційні сили в Херсоні зажадали від жителів покинути місто до кінця дня

Так звана «адміністрація» Херсонської області, яка складається з окупаційних російських сил, у суботу зажадала від жителів «негайно покинути місто»

«Мирні жителі Херсона та всі підрозділи та «міністерства» цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра», – йдеться у повідомленні окупаційної «адміністрації».

Причиною такого заклику називають напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку обстрілів та загрозу «терористичних атак». У повідомленні вказано місце, звідки вирушають річкові катери через Дніпро. Про гарантування безпеки людям нічого не йдеться.

Призначена Росією так звана «адміністрація» у Херсоні вже понад тиждень каже жителям Херсона та правобережних районів області переїхати на лівий берег, або до анексованого Криму та російських регіонів.

За оцінками окупаційних сил, з правого берега Дніпра виїхало кілька десятків тисяч людей, але незалежної оцінки цифр немає. Українська влада звинувачує Росію у депортації населення.

Раніше, на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Риторика змінилася цього тижня: генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

Офіційний Київ має побоювання, що російські військові можуть підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб уповільнити наступ України. Це може спричинити затоплення населених пунктів, у тому числі й частини Херсона. Росія, у свою чергу, звинувачує у планах підриву ГЕС Україну.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram 22 жовтня написав: «Зараз російські окупанти поширюють цинічні фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим надуманим приводом загарбники та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або в Росію. Херсонці, я вас дуже прошу, – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації».

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонську, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.