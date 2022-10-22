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Окупаційні сили в Херсоні зажадали від жителів покинути місто до кінця дня

Раніше, на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, але останніми днями риторика змінилася

Так звана «адміністрація» Херсонської області, яка складається з окупаційних російських сил, у суботу зажадала від жителів «негайно покинути місто»

«Мирні жителі Херсона та всі підрозділи та «міністерства» цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра», – йдеться у повідомленні окупаційної «адміністрації».

Причиною такого заклику називають напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку обстрілів та загрозу «терористичних атак». У повідомленні вказано місце, звідки вирушають річкові катери через Дніпро. Про гарантування безпеки людям нічого не йдеться.

Призначена Росією так звана «адміністрація» у Херсоні вже понад тиждень каже жителям Херсона та правобережних районів області переїхати на лівий берег, або до анексованого Криму та російських регіонів.

За оцінками окупаційних сил, з правого берега Дніпра виїхало кілька десятків тисяч людей, але незалежної оцінки цифр немає. Українська влада звинувачує Росію у депортації населення.

Раніше, на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Риторика змінилася цього тижня: генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе «ухвалення непростих рішень» і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські «установи», а так звані «керівники» виїхали ще раніше.

Офіційний Київ має побоювання, що російські військові можуть підірвати греблю Каховської ГЕС, щоб уповільнити наступ України. Це може спричинити затоплення населених пунктів, у тому числі й частини Херсона. Росія, у свою чергу, звинувачує у планах підриву ГЕС Україну.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram 22 жовтня написав: «Зараз російські окупанти поширюють цинічні фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим надуманим приводом загарбники та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або в Росію. Херсонці, я вас дуже прошу, – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації».

Російська влада оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Херсонську, наприкінці вересня. Невдовзі російські військові відступили з півночі області.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

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