Генштаб: у Бериславі на Херсонщині припинили роботу всі органи окупаційної влади

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що, за наявною в нього інформацією, у місті Бериславі Херсонської області з 19 жовтня цього року припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади.

«Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом із родинами і майном», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, підтверджено вогневе ураження Силами оборони України 19 жовтня цього року понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника», – йдеться у зведенні.

Раніше у Генштабі повідомили, що на окуповану Херсонщину прибуло до двох тисяч російських мобілізованих.

Херсон був захоплений російськими військами на початку повномасштабної війни. З початку осені Збройні сили України розпочали активний контрнаступ, зокрема на Херсонському напрямку.