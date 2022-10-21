На окуповану Херсонщину прибуло до 2 тисяч російських мобілізованих – Генштаб

Російські війська намагаються утримати захоплені території та зосереджуються на стримуванні Сил оборони, водночас намагаючись наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил вранці 21 жовтня.

Протягом попередньої доби українські війська відбивали російські атаки в районах Білогорівки на Луганщині, Опитного, Бахмута. Побєди та Мар’їнки на Донеччині.

«На тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих «банківських установ», підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу», – повідомляє штаб.

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Він також наводить уточнені дані, за якими до лікарні окупованого Мелітополя на Запоріжжі прибули одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження Силами оборони України. Загалом українська авіація за добу завдала п’ять ударів, підтверджено ураження трьох російських опорних пунктів і районів зосередження зброї та техніки.

За попередню добу командування зафіксувало три ракетних та 24 авіаційних удари по Україні, а також понад 30 обстрілів з РСЗВ. Під вогонь потрапили понад 15 населених пунктів, у тому числі Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині. Зокрема, Росія використала понад 20 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

На півночі України обстановка суттєво не змінювалася.