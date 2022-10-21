ЗСУ підтверджують підрив 2 російських складів із боєприпасами на Херсонщині

Сили оборони України сім разів за минулу добу застосовували авіацію проти російських військ в районі відповідальності оперативного командування «Південь», повідомляє його пресслужба вночі проти 21 жовтня.

За даними військових, ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань.

«Зафіксовані втрати ворога складають рашистів, самохідні артсистеми, типу «Мста-С», міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано два склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується», – йдеться в зведенні.

З огляду на бойові дії немає можливості перевірити цю інформацію незалежно. Росія зазвичай не коментує повідомлення про знищення її техніки та боєприпасів.

Командування зазначає, що в Чорному морі російське корабельне угруповання зараз налічує сім суден, з них чотири великих десантних кораблі і один ракетоносій, на борту якого може бути вісім крилатих ракет «Калібр».

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Відтак загроза завдання ракетних ударів по Україні зберігається. ОК «Південь» закликає цивільних не нехтувати сигналами повітряних тривог та дотримуватися правил безпеки.

Починається 240-ва доба протистояння України російському повномасштабному вторгненню.