Білий дім: іранці в окупованому Криму допомагають російським силам у запуску дронів по Україні

Іранський персонал в окупованому Росією Криму «безпосередньо залучений» до допомоги російським силам у проведенні атак на Україну за допомогою безпілотників іранського виробництва, заявив Білий дім 20 жовтня.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що Іран відправив «відносно невелику кількість» осіб до Криму для роботи інструкторами і техпідтримкою, тоді як росіяни керують безпілотниками.

«Тегеран зараз бере участь безпосередньо на місці, і надаючи зброю, яка впливає на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні», – сказав він.

«Сполучені Штати збираються використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів проти українського народу», – наголосив Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати також продовжуватимуть «рішуче впроваджувати санкції щодо російської та іранської торгівлі зброєю».

Президент Росії Володимир Путін відвідував Тегеран у липні, і тоді США заявили, що Росія планує придбати іранські безпілотні літальні апарати для використання у війні проти України. Іран заперечує продаж своїх боєприпасів Росії.

Воночас, за даними західних ЗМІ, Росія домовилася про придбання в Ірану не лише дронів, але і ракет.