Росія погрожує ООН «переглянути співпрацю», якщо буде розслідування щодо дронів

Росія погрожує «переглянути співпрацю» із генеральним секретарем ООН у разі, якщо ООН відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах. Такі заяви прозвучали після закритого засідання Ради безпеки ООН, скликаної з ініціативи США, Франції та Великої Британії.

Сполучені Штати, Франція та Великобританія висловили занепокоєння можливим використанням Росією іранських безпілотників для атак на українські міста. У ході скликаного 19 жовтня з їхньої ініціативи засідання Ради безпеки ООН вони висловили побоювання, що імпорт безпілотників здійснюється Росією з порушенням 2231-ї резолюції Ради безпеки ООН про ембарго на постачання озброєння із Ірану, ухваленої у 2015 році

Росія у відповідь пригрозила «переглянути співпрацю» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки того, чи справді Росія використовує для ударів по Україні безпілотники з Ірану.

Виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою безпілотників, заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський закликав Гутерріша та секретаріат ООН «утриматися від участі в будь-якому незаконному розслідуванні».

«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», – сказав представник Росії в ООН журналістам.

Полянський не став вдаватися до подробиць того, що мало на увазі під «переглядом співробітництва» з генсеком ООН.

Експерти припускають, що мова іде про так звану «зернову ініціативу», за якою, після особистих зусиль і домовленостей із Кремлем Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттерішу, 22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, щодо розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Представник Росії Полянський сказав, що не відчуває оптимізму щодо продовження угоди, тому що, за його словами, російський експорт зерна та добрив нині утруднений. Однак, коли його запитали, чи може співпраця Росії щодо «чорноморської зернової угоди» опинитися під загрозою, якщо Гутерріш відправить експертів в Україну для дослідження безпілотників, Полянський відповів: «Поки що я не роблю прямого зв'язку».

«Іран має зобов'язання не експортувати цю зброю, – написав заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі в Твіттері після засідання Радбезу ООН – Як член ООН, Іран зобов'язаний не підтримувати агресивну війну Росії».

Двічі на рік Гутерріш звітує перед Радою безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання резолюції 2015 року щодо Ірану. Інформація щодо використання Росією іранських безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до звіту генсека.

«Згідно з нашою політикою, ми завжди готові вивчити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані нам державами-членами», – заявив у 19 жовтня офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Що каже Іран?

Офіційний Тегеран заперечує постачання безпілотників Росії, як і Росія заперечує, що її армія використовує іранські безпілотники для атак на українські міста.

І Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки походження безпілотників-камікадзе.

У листі, відправленому Гутеррішу 19 жовтня, постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україною.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян у телефонній розмові з головою МЗС Португалії заявив, що Іран не постачає і не постачатиме жодним країнам зброї, яка могла б бути використана у війні проти України. Його слова передає CNN.

«Іран, на відміну від РФ, є державою, яка визнана спонсором тероризму, і до неї застосовані санкції, максимально можливі у цивілізованому світі. Саме тому Іран відмовляється від офіційного визнання своєї участі у постачанні зброї Росії. Вони бояться, що до них застосують нові види санкцій. Те, що світ реагує на ці факти, матиме свій результат», – наголосив в ефірі Українського радіо Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія XXI».

США готові запровадити нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки заявили, що мають докази, що Росія використовує іранські дрони для ударів по цивільній інфраструктурі України.

«Тепер у нас є безліч доказів того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українських громадян і критично важливій цивільній інфраструктурі, – заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. – Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання Росії зброї для використання її в Україні, ми продовжимо роботу з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї до Росії».

Прайс попередив, що США «без вагань» застосуватимуть санкції та «інші відповідні інструменти щодо всіх» учасників постачання дронів до Росії, а також передадуть Києву «засоби протиповітряної оборони, щоб Україна могла захистити себе від цього озброєння».

А Рада ЄС вже затвердила санкції щодо Ірану

«Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС», – йдеться у повідомленні Чехії, яка головує у Раді ЄС.

Раніше агентство Reuters з посиланням на свої джерела заявило, що до санкційних списків внесені три іранські генерали, у тому числі бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції Саїд Агхаджані, на якого раніше наклали санкції США – він, як повідомляється, відповідає за іранську програму розвитку бойової безпілотної авіації. Також, за повідомленням, під санкції потрапить виробник дронів – корпорація Shahed Aviation Industries.