Поставки Shahed-136 до РФ. Рада засудила дії Ірану і закликала уряд негайно опрацювати розірвання дипвідносин

Верховна Рада ухвалила заяву про засудження сприяння Іраном збройній агресії проти України.

«За» ухвалення відповідної постанови №8133 проголосували 303 депутати.



«Верховна рада наголошує, що останні рішення Ісламської Республіки Іран щодо постачань зброї до РФ покладають на Іран відповідальність за наслідки збройної агресії РФ проти України; ці рішення також дедалі більше руйнують двосторонні відносини між Іраном та Україною », – йдеться у заяві.

Депутати закликали Тегеран негайно припинити постачання зброї Росії, а також продемонструвати відповідальність та готовність до змін у своїй політиці.



«Рада закликала уряд скасувати всі чинні двосторонні договори між Україною і Іраном, якими передбачено лібералізацію візового режиму.. внести пропозиції щодо застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб Ірану…негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Іраном», – додається у заяві українського парламенту.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 18 жовтня звернувся до президента Володимира Зеленського із пропозицією розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном.

17 жовтня після масованої російської атаки дронами-камікадзе іранського виробництва глава МЗС повідомив, що закликав міжнародних партнерів запровадити санкції щодо Ірану.

«Терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правди не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва», – наголосив Дмитро Кулеба та додав, що такі санкції мають стати сигналом для усіх країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

Пізніше того ж дня Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України і закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї РФ.

За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні Shahed-136. В українській розвідці заявили, що Росія замовила в Ірану замовила 1750 дронів – це була перша партія, після якої були нові замовлення. Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.