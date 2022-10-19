Порушення ембарго: США, Велика Британія і Франція говоритимуть про іранські дрони на Радбезі ООН

США, Великобританія, Франція та Україна вважають, що імпорт передового озброєння з Ірану є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Сьогодні на закритому засіданні це питання мають намір винести на обговорення. Які аргументи?

17 жовтня, після масованої російської атаки дронами-камікадзе іранського на українські об'єкти життєзабезпечення населення, МЗС України повідомив, що закликав міжнародних партнерів запровадити санкції щодо Ірану.

Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України і закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї РФ.

Іран офіційно заперечує постачання дронів-каміказде для війни РФ проти України.

The Washington Post повідомляє, посилаючись на західних посадовців у сфері безпеки, що ще 18 вересня офіційний Тегеран скерував офіційних осіб до Росії для погодження умов додаткових постачань зброї, зокрема двох типів іранських ракет класу «земля-земля». За даними розвідки, йдеться про партію іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar , які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

офіційний Тегеран скерував офіційних осіб до Росії для погодження умов додаткових постачань зброї, зокрема двох типів іранських ракет класу «земля-земля». За даними розвідки, йдеться про партію іранських , які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно. Також WP повідомляє, що у серпні ідентифікували іранські безпілотники серії Shahed і Mohajer-6 під час застосування їх російською армією проти України. За даними джерел видання, Іран і далі планує постачати безпілотники Росії, а іранські технічні консультанти навчають російських військових експлуатувати дрони.

Що обговорюватимуть на Радбезі ООН

Україна США, Велика Британія та Франція планують підняти питання про постачання іранського озброєння в Росію на закритому засіданні Ради безпеки ООН, яке пройде 19 жовтня.

Дипломати, які спілкувалися з «Рейтер», заявили, що всі три країни вважають, що імпорт іранських дронів є порушенням 2231-ї резолюції Ради безпеки ООН про ембарго на постачання озброєння із Ірану. Представники країн членів Радбезу ООН зараз ознайомлюються із відповідними матеріалами.

Україна також запрошує експертів ООН для ідентифікації і перевірки безпілотників, якими Росія атакує цивільні цілі в Україні.

«Ми хотіли б запросити експертів ООН відвідати Україну якнайшвидше для огляду вилучених БПЛА іранського походження, щоб сприяти виконанню резолюції 2231 Ради Безпеки ООН», – йдеться у листі, поширеному у 18 жовтня постійним представником України при ООН.

Україна заявляє, що Москва застосовує ударні безпілотники Shahed-136 іранського виробництва. Ці дрони підлітають до цілі, а тоді різко знижуються і вибухають під час влучення у ціль.

Іранські інструктори, за даними розвідки, навчають, а ймовірно, і запускають дрони із російської військової бази в Криму. Там базується багато безпілотників, доставлених із Ірану.

Інструктори належать до Корпусу вартових Ісламської революції – особливої частини збройних сил Ірану, яку США визнали терористичною організацією.

Більше про це читайте тут: «Іранське НКВД». Чи справді Росія розмістила в Україні вартових ісламської революції з Ірану?

Тегеран заперечує постачання безпілотників Москві, а Кремль не дає з цього приводу коментарів.

Що каже резолюція Радбезу ООН щодо Ірану?

Пакт між Іраном та шістьма великими державами обмежив діяльність офіційного Тегерана зі збагачення урану, ускладнивши розробку іранської ядерної зброї та скасувавши економічні санкції проти країни. Однак у 2018-му році, за президента Трампа, США в односторонньому порядку вийшли з цієї міжнародної угоди з Іраном.

Ембарго на звичайні озброєння щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Незважаючи на зусилля США щодо продовження ембарго, Рада Безпеки ООН відхилила цю пропозицію, що дозволить Ірану відновити експорт зброї.

Однак Україна і США стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на ракети та пов'язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року і можуть охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як дрони.

У листі постпреда України йдеться, що «безпілотники Mohajer та Shahed відповідають параметрам», передбаченим резолюцією 2231, «оскільки їхня дальність дії дорівнює або перевищує 300 кілометрів».

«Є велика кількість доказів того, що іранські БПЛА використовувалися для атак на українські цивільні і військові об’єкти, хоча Іран продовжує безсоромно брехати про свою причетність», – сказав речник Держдепартаменту США.

Реакція України

Україна ще у вересні, у відповідь на перші удари російської армії із застосуванням іранських дронів, понизила рівень дипломатичних відносин з Іраном: позбавила його посла акредитації та скоротила кількість дипломатичного персоналу іранського посольства в Києві.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання міністрів країн ЄС закликав запровадити санкції проти Ірану через постачання озброєння Росі.

18 жовтня, після чергової масованої атаки запущених Росією дронів по Україні, очільник українського МЗС звернувся до президента Володимира Зеленського із пропозицією розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном», – повідомив Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України і закликало офіційний Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Російській Федерації.