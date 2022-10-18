Зеленський назвав військово-політичним банкрутством «поклон» Росії перед Тегераном

Президент Володимир Зеленський вважає військово-політичним банкрутством те, що Росія була вимушена просити у Тегерана дрони і ракети для війни проти України.

«Маємо пам’ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм нічим не допоможе, лише додатково доводить світові, що Росія – на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники ще когось. Обов’язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз, на тактичному рівні, за рахунок іранських дронів, у терористів ще можуть виникати певні надії, ілюзії, якісь розрахунки. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до президента Зеленського із пропозицією розірвати дипломатичні відносини між Україною та Іраном. За словами Кулеби, дії Ірану під час широкомасштабного військового вторгнення РФ в Україну є «підлістю та брехнею» і це «не будуть терпіти».

17 жовтня після масованої російської атаки дронами-камікадзе іранського виробництва глава МЗС повідомив, що закликав міжнародних партнерів запровадити санкції щодо Ірану. Пізніше того ж дня Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну заяву, в якій вказало на співучасть Ірану в злочинах Росії проти України і закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї РФ.

Іран офіційно заперечує постачання дронів-каміказде для війни РФ проти України.