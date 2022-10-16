CNN: Іран заперечує постачання Росії дронів-камікадзе

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян у телефонній розмові з головою МЗС Португалії заявив, що Іран не постачає і не постачатиме жодним країнам зброї, яка могла б бути використана у війні проти України. Його слова передає CNN.

Незадовго до цього американська і українська розвідки стверджували, що російська сторона використовує іранські дрони-камікадзе для атак на українські території.

«Ми вважаємо, що допомога в озброєнні будь-якій стороні конфлікту лише продовжить війну, і ми не вважаємо війни правильними ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії чи Ємені», – сказав він.

Як військові відомства, так і світові ЗМІ неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їх конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400).

Наприкінці серпня видання The Washington Post повідомило, що до Росії надійшли перші іранські бойові безпілотні літальні апарати для використання під час війни проти України. Пізніше з’явилися повідомлення про використання Росією іранських дронів для атак по території України, зокрема, під час масованого обстрілу України 10 жовтня, армія РФ, згідно з даними українського Генштабу, використала для завдання ударів 24 БПЛА, яких 13 були дронами-камікадзе «Шахід-136».

11 жовтня українська розвідка повідомила, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 Росія перекидає до Білорусі, а президент Володимир Зеленський заявив, що наразі РФ замовила в Ірану 2400 таких БПЛА.

Того ж дня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що «не варто драматизувати ситуацію» з дронами-камікадзе іранського виробництва, які Росія використовує у війні проти України.

Іран і Росія постачання безпілотників для російської армії заперечували.