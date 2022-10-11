Іран не міг самостійно виготовляти дрони-камікадзе «Шахід-136» – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Іран не мав змоги самостійно виготовляти дрони-камікадзе «Шахід-136», які він постачає Росії, а та їх використовує для атак по Україні.

Як повідомив Данілов в ефірі Радіо Свобода, ті компоненти, які вдалося оглянути українській стороні після збиття цих дронів, говорять про те, що вони мають стосунок до інших країн.

«Іранці самостійно ці речі (дрони-камікадзе - ред.) збирати не могли. Там є певні компоненти певних країн. Ми зараз розбираємося, в який спосіб вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала спроможність купувати ті речі, які 100 відсотків відносяться до військово-промислового комплексу», – розповів секретар РНБО в коментарі програмі Свобода Live.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 («Шахід-136»), це сталося поблизу Куп’янська Харківської області.

Володимир Зеленський звернувся до МЗС із проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

Загалом, станом на 6 жовтня, за даними Генштабу, Росія вже застосувала проти України 86 дронів Shahed-136, 60% із яких були знищені.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів. За даними українського командування, Росія могла отримати від Ірану сотні таких дронів.

Раніше у своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW) заявив, що використання Росією безпілотників іранського виробництва навряд чи суттєво вплине на перебіг війни.