Використання Росією іранських безпілотників навряд чи суттєво вплине на перебіг війни – ISW

Використання Росією безпілотників іранського виробництва не призводить до асиметричних ефектів, як використання Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на перебіг війни. Про це повідомляє в своєму огляді американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Російські сили, схоже, не фокусують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували безліч безпілотників проти цивільних цілей у тилу, мабуть, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору», – йдеться в повідомленні.

В американському Інституті дослідження війни кажуть, що російські сили, напевно, до сьогодні використали «нетривіальний відсоток» поставок Shahed-136, зважаючи на серпневі дані американської розвідки що Іран міг надати Росії «сотні» безпілотників.

Напередодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що російські війська зараз частіше використовують для атаки саме дрони-камікадзе іранського виробництва, бо економлять дороговартісни ракети, яких стає дедалі менше.

«Високоточна зброя коштує мільйони доларів, деякі зразки – 13 млн доларів за ракету. Тому вони використовують і надалі будуть застосовувати дрони-«шахіди», – пояснив він.

За словами Ігната, щоразу українські воїни збивають ці дрони більш успішно. Найчастіше дрони знищуються зенітно-ракетними військами. Він сказав, що «не варто надто демонізувати цю ситуацію (з дронами-«шахідами» – ред.), тому що окрім цих БпЛА, у Росії є значно потужніша зброя».