Іран відреагував на рішення Києва позбавити посла акредитації

Іран висловлює жаль щодо рішення України знизити рівень зв’язків через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії, повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Ірану.

Речник міністерства Насер Канаані «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

Вчора, 23 серпня, українські військові збили шість дронів-камікадзе «Shahed-136». Водночас через російську атаку іранськими дронами в Одесі загинула людина.

Після цього Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили ще 13 вересня

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 км.