У ЗСУ припускають, що збили на фронті перший безпілотник іранського виробництва

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у вівторок повідомило, що українські військові, ймовірно, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва.

«З великою долею вирогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп’янська», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, таке припущення дозволяє зробити аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника.

«Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136», – не виключають в управлінні.

Розвідка США раніше заявляла про наміри Росії придбати сотні іранських безпілотників для використання в Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена втім казали, що Росія зіткнулася з технічними проблемами із цими безпілотниками, які були придбані в Тегерані в серпні.

У вересні США запровадили санкції проти іранської авіатранспортної компанії, яку звинуватили в координації військових польотів із транспортування до Росії безпілотників для використання у війні проти України.