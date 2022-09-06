Американська розвідка повідомила про закупівлю Росією боєприпасів у Північної Кореї

Американська розвідка повідомила про закупівлю Росією артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї. Інформація про це міститься в розсекреченій доповіді, пише The New York Times.

Американські посадовці вважають, що такі закупівлі є ознакою того, що санкції й експортний контроль, запроваджені США та Європою, шкодять здатності Москви отримувати постачання для своєї армії.

Подробиць щодо часу закупівель чи розміру партії в документі розвідки немає, више видання. Офіційний представник США заявив, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, очікується, що Росія намагатиметься придбати додаткове північнокорейське обладнання.

Росія має значну перевагу в кількості артилерійських систем перед українською армією, водночас це означає масштабні витрати снарядів. За підрахунками аналітичного центру Jamestown Foundation, за перші п’ять місяців повномасштабної війни Росія могла використати до 735 тисяч тонн артилерійських снарядів. За рік війська РФ можуть витратити снаряди на 50 мільярдів доларів, оцінили аналітики. Ці оцінки не враховують регулярні удари української армії по російських військових складах.

У статті The New York Times аналітик припустив, що закупівлі у КНДР показують, що президент Росії Володимир Путін не може чи не хоче мобілізувати економіку для війни, щоб компенсувати ці витрати. За оцінкою Jamestown Foundation, Росія могла витратити до половини накопичених до повномасштабної війни артилерійських боєприпасів.