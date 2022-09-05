Російські війська просуваються до Бахмута зі швидкістю 1 км на тиждень – британська розвідка

Основним зусиллям російської армії «майже напевно» лишається наступ на Донбасі, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни.

«Її основними вісями просування на Донбасі залишаються Авдіївка поблизу Донецька та район Бахмута, на 60 кілометрів північніше. Попри те що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили все ще просуваються лише на близько 1 кілометра на тиждень у напрямку Бахмуту», – йдеться в повідомленні.

Відомство вказує на те, що Кремль намагається захопити всю Донецьку область, аби заявити про «звільнення» Донбасу, проте припускає, що армія Росії «неодноразово пропускала терміни досягнення цієї мети».

«Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано виконати це завдання до 15 вересня 2022 року. Війська (РФ – ред.) навряд чи зможуть це зробити, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації», – вважають у розвідці.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують зосереджуватися на захопленні Донецької області, а також утриманні захоплених районів на сході та півдні та створенні умов для відновлення наступу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».