Зеленський подякував ЗСУ за три звільнені від російських військ населені пункти

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив успіхи Збройних сил України на фронті.

«Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави», – сказав Зеленський.

Він не вказав, про які саме населені пункти йде мова. У вечірньому зведенні такої інформації не озвучував і Генеральний штаб ЗСУ.

Водночас раніше сьогодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що над смт Високопілля Бериславського району Херсонської області військові ЗСУ підняли український прапор. Він розмістив відповідну світлину, не вказавши, коли саме сталася ця подія.

Проводячи у неділю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, Зеленський сказав, що «українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».