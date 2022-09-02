Відбувся черговий обмін полоненими на Донбасі

На Донеччині відбувся черговий обмін полоненими, повідомив у п’ятницю в Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«У Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них десятеро з 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30-ї ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик», – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що робота над поверненням усіх полонених українських військових триває.

Україна та Росія провели кілька обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У Мін’юсті кажуть, що під час обміну військовополоненими Москва передусім зацікавлена у поверненні додому бійців із чеченських батальйонів. Яка кількість російських військовополонених є наразі в Україні, міністерство не розголошує. Точних цифр про полонених українських військових також немає.

Як повідомив у липні уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. За його словами, більшість зниклих – у полоні.

1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.