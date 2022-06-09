З 1 червня надійшло понад 2600 звернень родичів полонених, зниклих безвісти та загиблих військових – МВС

З 1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочато прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. З цей період оператори гарячої лінії працювали понад 2600 звернень, повідомляє пресслужба МВС.

«Більшість дзвінків надходили в питаннях особового складу ЗСУ, понад 17% від родичів нацгвардійців, майже 7% – від родин прикордонників. Громадяни також цікавляться долями родичів з ТРО та Нацполіції», – йдеться в повідомленні.

Номер «телефону довіри»: +38 (089) 420 18 66.

«Кожен, хто звернеться на гарячу лінію МВС України, отримає психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб», – повідомили в МВС.

За даними розвідки, з початку російського вторгнення Україні вдалося повернути 210 тіл захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».