На Запоріжжі відбувся обмін тілами загиблих «50 на 50» – Мінреінтеграції

Між Росією та Україною відбувся черговий обмін тілами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 8 червня.

За заявою, обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області.

«Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. З 50-ти наших захисників 37 – героїчні оборонці «Азовсталі», – зазначає відомство.

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Операцію Мінреінтеграції провело спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом Збройних сил та іншими силовими структурами.

«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває», – додають у міністерстві.

За даними ГУР, від початку російського вторгнення станом на 7 червня Україні вдалося повернути 210 тіл українських військових.