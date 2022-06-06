РФ передала Україні перші тіла загиблих на «Азовсталі» бійців – Associated Press

Росія почала видачу тіл українських бійців, які загинули на металургійному заводі «Азовсталь». Про це повідомила агенція Associated Press із посиланням на екскомандира полку «Азов» Максима Жоріна та речницю полку Ганну Головко.

Повідомляється, що перші тіла бійців з «Азовсталі» передано 4 червня, коли українська влада визнала, що відбувся обмін з РФ тілами загиблих військових.

Associated Press з посиланням на Жоріна повідомляє, що десятки тіл бійців, витягнутих зпід руїн «Азовсталі», були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків. Головко сказала, всі 160 українських тіл, переданих росіянами, були з «Азовсталі» і що щонайменше 52 із цих тіл вважаються останками бійців полку «Азов».

Про вилучення останків бійців із руїн «Азовсталі» українська влада не повідомляла, а російські офіційні особи не давали коментарів, пише агенція. Родичі бійців, які загинули на заводі, в коментарях Associated Press розповіли, що щонайменше дві вантажівки з тілами з «Азовсталі» були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання. За їхніми словами, деякі з тіл сильно обгоріли.

Минулої суботи стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни. Йшлося загалом про 320 тіл, за формулою «160 на 160». Сам обмін провели за два дні до публічного оголошення про нього – на лінії фронту у Запорізькій області.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».