Мінреінтеграції повідомило про обмін тілами загиблих військових між Україною і РФ

Між Україною і Росією 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових, повідомило 4 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«У результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, була досягнута домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160», – йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції уточнили, що операцію проводили Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головне управління розвідки Міноборони України, СБУ, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

Українська влада і військові з початку масштабного російського вторгнення не надають даних про загальні і добові втрати у лавах ЗСУ.

При цьому 31 травня в інтерв’ю телеканалу Newsmax президент Володимир Зеленський повідомив, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати в Україні від 24 лютого станом на ранок 4 червня перевищили 31 000 військових. Росія останнім часом не наводить дані про свої втрати у війні проти України.