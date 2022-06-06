Зеленський: у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».

За його словами, співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України мають повернути всіх українських військовополонених, зокрема з «Азовсталі», додому.

«Ми знаємо, про що з росіянами можна домовлятися, знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти. ГУР має займатися цим питанням і дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що першим поставленим перед ГУР завданням було завдання вивести українських військових живими.

«Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. На сьогодні є друга частина – повернути їх живими додому», – додав Зеленський.



Щодо поводження з цими військовополоненими Зеленський сподівається, що російській стороні невигідно неналежне ставлення до них, оскільки вони – «публічні полонені», за станом яких стежить світова спільнота.

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті, перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 травня в спільному з першою леді інтерв’ю ведучим національного телемарафону «Єдині новини», що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну.

«Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на «Азовсталі». Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну», – сказав президент.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.