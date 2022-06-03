Монастирський: комунікацію з полоненими бійцями «Азову» здійснюють українські розвідники

Із полоненими бійцями полку «Азов», які захищали Маріуполь, комунікують українські розвідники, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку «Азов» здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування і можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе», – цитує Монастирського пресслужба МВС.

Він наголосив, що це «одна з героїчних сторінок не лише ста днів незламності, а і всієї історії України».

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті після того, як більшу частину його території захопили російські військові, перейшов під контроль сил РФ.

Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 травня в спільному з першою леді інтерв’ю ведучим національного телемарафону «Єдині новини», що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну.

«Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на «Азовсталі». Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну», – сказав президент.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.