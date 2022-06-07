ГУР: Україні вдалося повернути 210 тіл військових, більшість – оборонці «Азовсталі»

З початку російського вторгнення Україні вдалося повернути 210 тіл захисників, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці «Азовсталі». Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців.

4 червня стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни. Йшлося загалом про 320 тіл, за формулою «160 на 160». Сам обмін провели за два дні до публічного оголошення про нього – на лінії фронту у Запорізькій області. Агенція Associated Press повідомила, що перші тіла бійців з «Азовсталі» було передано в рамках цього обміну.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».