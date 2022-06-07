Майже три тижні не знаю, де мій брат і що з ним – сестра заступника командира полку «Азов»

Сестра заступника командира полку «Азов» Богдана Кротевича Сандра Кротевич вже майже три тижні не знає, де її брат і що з ним. Про це вона розповіла у ефірі Радіо Свобода.

«Мій брат зараз у полоні. Його забрали 20 травня. Він сказав, що подзвонить, як тільки буде можливість, але вже майже три тижні у мене немає жодної інформації, де він, що він, як до нього ставляться, чи нормально він харчується, чи надається йому якась медична допомога», – зазначила Сандра Кротевич.

За її словами, родичі полонених бійців полку «Азов» зверталися за допомогою у отриманні інформації про рідних до «Червоного хреста», але там їм відповіли, що окупаційні війська не допускають їхніх представників на територію Оленівки, де мають утримуватись українські військовослужбовці.

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті після того, як більшу частину його території захопили російські військові, перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні наразі перебуває понад 2500 українських військових з «Азовсталі». Він сподівається, що російській стороні не вигідно неналежне ставлення до них, оскільки вони – «публічні полонені», за станом яких стежить світова спільнота.