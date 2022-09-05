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Генштаб: російська армія втратила близько 300 людей за добу, більшість – на Донецькому напрямку

Український солдат на тлі реактивної системи залпового вогню в Донецькій області, 3 вересня 2022 року

Російські війська втратили близько 300 людей особового складу за добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 5 вересня.

Відтак, за даними українського командування, втрати російської армії сягнули 49 800 людей.

Крім того, штаб навів дані про втрати російської техніки за добу:

  • 19 танків (загальна кількість – 2068)
  • 29 бойових броньованих машин (4459)
  • 10 артилерійських систем (1157)
  • 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня (867)
  • 2 крилаті ракети (205)
  • 10 автомобілів і автоцистерн (3286)
  • 1 одиниця спеціальної техніки (107)

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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