Російські війська погрожують жителям Херсонщини вогнем на ураження за перетин Дніпра– штаб

Російські загарбники посилили обмежувальні заходи на окупованій Херсонщині, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 вересня.

«Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження», – повідомляє штаб.

За його даними, російські війська продовжують зосереджуватися на захопленні Донецької області, а також утриманні захоплених районів на сході та півдні та створенні умов для відновлення наступу.

«Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне», – йдеться в зведенні.

На окупованих територіях України триває примусова мобілізація цивільних. За даними Генштабу, в Донецьку російські військові почали силоміць «виписувати» хворих чоловіків призовного віку з лікарень, у тому числі поранених.

«Вже вкотре військовослужбовці 2 армійського корпусу відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу», – заявляє командування.

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Сили оборони України відбили наступ російської армії на Донеччині:

на Бахмутському напрямку: в районах Бахмутського, Веселої Долини, Зайцевого, Кодеми та Соледара

на Авдіївському напрямку: в районах Первомайського, Водяного та Невельського

Також Збройні сили України продовжують здійснювати удари по скупченнях живої сили та військових об’єктах російських військ – за даними штабу, протягом доби таких ударів було понад 30.

«У результаті ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються», – наводять приклад у штабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».