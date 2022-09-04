Кримчан просять надавати координати військ Росії. Що важливо знати?

Українська розвідка просить жителів окупованого Криму повідомити про місця базування та адреси проживання російських військових на півострові, маршрути пересування їхньої техніки та прихильників місцевої влади. Так кримчан залучають до допомоги Україні під час масштабного російського вторгнення. Як діяти у такій ситуації? І як убезпечити себе від можливих загроз? На це запитання журналістів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії відповіли правозахисники.

Пів року Росія використовує Крим як військовий плацдарм для захоплення південних областей України. Через територію Кримського півострова регулярно перекидають російську військову техніку та особовий склад. Небо над Кримом та акваторію біля його берегів Росія використовує для ракетних ударів по регіонах материкової частини України.

У липні та серпні в Криму почали регулярно фіксувати вибухи й пожежі на військових та інфраструктурних об'єктах.

Підконтрольна Москві кримська влада спочатку пояснювала те, що відбувається, «самоспаленням», «детонацією боєприпасів», «терактами» і «диверсіями». А віднедавна усі «хлопки» та сліди в небі вони називають «роботою ППО».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили «відпрацьовують максимально» інформацію, отриману від жителів півострова, а українські розвідники закликають їх допомагати Україні виявляти російських військових та їхні бази.

«Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові перебувають»

Українська влада та військові просять мешканців півострова допомогти інформацією про місця дислокації російських військових. У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попросили кримчан допомогти зі встановленням місць дислокації російських військових, а також представників російської влади та всіх, хто сприяє російській агресії проти України.

Просимо терміново повідомляти найпопулярніші місця для відвідування, а саме: точне розміщення пунктів дислокації окупаційних військ

«Український півострів відомий своїм осіннім «оксамитовим» сезоном. Тому просимо всіх жителів терміново повідомляти найпопулярніші місця для відвідування, а саме: точне розміщення пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажано геоприв'язка з координатами), місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажано геоприв'язка з координатами), місця розміщення та маршрути пересування військової техніки, точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреси проживання та перебування, геоприв'язка з координатами, прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи), осіб, які «співчувають» окупантам та іншим прихильникам окупаційної влади», – йдеться у повідомленні відомства.

Цю інформацію українські розвідники просять надавати через анонімайзери, що шифрують передачу сигналу, або спеціальний чат-бот у Telegram.

Хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно підтримують нас на півдні нашої країни, особливо в Криму

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня подякував «людям у Криму», які підтримують Україну, за надану інформацію, зазначивши, що українські сили її «відпрацьовують по максимуму».

«Хочу подякувати від імені розвідки всім нашим людям, які дуже міцно підтримують нас на півдні нашої країни, особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її максимально. Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають, тимчасово перебувають», – заявив він.

Володимир Зеленський закликав кримчан триматися якнайдалі від російських військових об'єктів, оскільки ЗСУ, за його словами, «знищуватимуть усі склади і штаби окупантів, їхню техніку, де б вони не розміщувалися».

Міжнародна телекомпанія CNN повідомляє, що у серії кримських вибухів помітні ознаки використання «Оперативної концепції опору», розробленої США спільно з НАТО та їхніми союзниками в 2013 році. Вона передбачає використання різних засобів протидії противнику та підтримує єдність населення.

Українські військові відомства цю інформацію наразі не коментували.

Війська з пабліків

Ще до закликів української розвідки у кримських пабліках регулярно з'являлися повідомлення про пересування російських військових. Це відбувається, незважаючи на те, що за поширення такої інформації в Росії передбачено кримінальну відповідальність.

У серпні очевидець оприлюднив відео пересування колони важкої військової техніки Росії, маркованої знаком Z – символікою російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну. Судячи із вказівників на дорозі, колона з військовими рухалася в бік Джанкоя. Автор відео скаржиться, що військова техніка створює проблеми для цивільного транспорту, оскільки «зганяє його на узбіччя».

Російські ППО та місця їхнього розташування в Криму потрапляють у відкритий доступ на фото російських відпочивальників.

31 серпня телеграм-канал «ЧП-Севастополь» оприлюднив відео, на якому російська авіація пролітає над автодорогою на мінімально низькій висоті. Автор відео повідомляє, що знято воно на дорозі з Бакальської коси на північному заході півострова. Але підтверджень, що це саме та місцевість, немає.

У липні двоє мешканців Ленінського району зняли на відео та оприлюднили в соцмережах ешелони російської військової техніки. За це підконтрольний Росії Ленінський районний суд оштрафував кожного з них на 30 тисяч рублів. Фігуранти справи про подію публічно не висловлювалися, їхня позиція невідома.

Крим.Реалії з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну оприлюднюють верифіковану інформацію про переміщення російських військ. Чергову колону військової техніки було зафіксовано 1 вересня. Вона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.

На початку серпня Крим.Реалії повідомляли про розміщення бази з ремонту військової техніки в селі Ближньогородське Джанкойського району.

Російська влада Криму ускладнює можливості для збору інформації на півострові. Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) заборонив кримчанам на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну використовувати безпілотники, зафіксувавши це у відповідному указі.

«Прошу кримчан на час проведення спеціальної військової операції (так у Росії називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну – ред.) утриматися від використання піротехніки та безпілотників. Сподіваюся на свідомість і відповідальність наших громадян», – зазначив він.

«Якщо вас затримають, то змусять повідомити все»

Визначатися з рішенням про збір інформації для української розвідки у Криму його мешканцям слід самостійно, добровільно та з урахуванням заходів власної безпеки, вважають українські правозахисники.

Кожен може наблизити перемогу (України), але важливо при цьому забезпечити власну безпеку

«Потрібно розуміти, що збір такої інформації наражає на небезпеку жителів Криму, оскільки півострів перебуває під контролем російських спецслужб. Це має бути усвідомлений самостійний вибір людини. Дії на допомогу українській армії наближатимуть перемогу України у війні з Росією та повернення Криму під юрисдикцію Києва. Кожен може наблизити цю перемогу, але важливо при цьому забезпечити власну безпеку», – сказав Крим.Реалії експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін.

Одним із ключових заходів безпеки, за його словами, є захист пристроїв, за допомогою яких здійснюється збір інформації, та каналів її передачі.

Необхідно знати і розуміти, як безпечно видаляти інформацію з пристрою

«Якщо людина ніколи не чула про такі поняття, як двофакторна автентифікація чи шифрування пристрою, їй спочатку потрібно пройти курс цифрової безпеки та підготуватися. Важливо пам'ятати, що не слід зберігати на своїх пристроях інформацію навіть якщо у вас є максимально складні паролі, налаштування і все зашифровано. Якщо вас затримають, то змусять віддати всі пристрої та повідомити всі ці паролі під моральним чи фізичним тиском. Потрібно усвідомлювати ці ризики. Необхідно знати і розуміти, як безпечно видаляти інформацію з пристрою. Тому що видалення в кошик та з кошика не є надійним, якщо ваш пристрій потрапить до рук російських спецслужб», – каже правозахисник.

Як безпечно спілкуватися з Кримом

У громадській організації «Крим SOS» також вважають, що кримчанам слід самостійно вирішувати, як діяти у зв'язку із закликом української розвідки. Голова правління організації Олексій Тильненко нагадує про необхідність дотримуватися правил безпеки при комунікації з жителями півострова.

Серед рекомендацій: не передавати інформацію поштою або через соцмережі з доменом «.ru» та через месенджери Viber і Telegram, а також по мобільному зв'язку, не залишати увімкнені мобільні пристрої без нагляду, не користуватися бездротовою мережею в місцях із загальнодоступним Wi-Fi на вулицях, у торгових центрах, кафе та інших локаціях.

Для безпечних комунікацій у «Крим SOS» рекомендують користуватися захищеним месенджером із шифруванням листування та розмов (наприклад Signal) та налаштувати автовидалення повідомлень, використовувати власні паролі, резервне копіювання, двофакторний захист на всіх акаунтах у соцмережах, месенджерах та електронній пошті, а також обов'язково видаляти всі повідомлення та фото, чистити кеш браузера і телефону.

Олексій Тильненко припускає, що після публічного заклику до кримчан допомагати українській розвідці російська влада може посилити переслідування на півострові.

Хвиля переслідувань у Криму не припиняється з 2014 року

«Хвиля переслідувань у Криму не припиняється з 2014 року. Утиски після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стають дедалі масштабнішими. Ми не можемо прогнозувати дій окупантів. Але з огляду на останні події на окупованому півострові – «жовтий» рівень терористичної загрози, закон про «дискредитацію дій армії РФ» та нові хвилі переслідувань – цілком можна прогнозувати подальше посилення репресій», – зазначив Крим.Реалії голова правління «Крим SOS».

З початку масштабного вторгнення Росії в Україну жителів півострова масово переслідують за антивоєнні настрої. За даними російських ЗМІ, починаючи з 24 лютого понад 107 кримчан стали фігурантами адміністративних справ про «дискредитацію Збройних сил Росії» (ст. 20.3.3 КоАП Росії), 11 жителям Криму та Севастополя загрожує ув'язнення за «антивоєнними» справами.