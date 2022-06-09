Нові західні дані про втрати РФ у війні: до 20 тисяч убитими

Російська армія з початку вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових, написало видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах.

Попередні західні оцінки російських втрат у другій половині травня становили 15 тисяч загиблих.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, каже співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Українське командування оцінює російські втрати у понад 31,5 тисяч осіб. Так само не відомі точні дані втрат України. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Джерело The Guardian зазначає, що незабаром обидві сторони зіштовхнуться із проблемою фізичної та психологічної втоми військ. При тому, що у росіян більші резерви живої сили, але це може компенсуватися вищим бойовим духом українських військових.