Росія втратила 31 700 своїх військових в Україні – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 31 700 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за останню добу загинули 200 військових РФ, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.

Крім того, серед втрат Росії, за даними Генштабу ЗСУ:

1398 танків

3438 бойових броньованих машин

711 артилерійських систем

213 РСЗВ

96 засобів ППО

212 літаків

178 гелікоптерів

562 БПЛА оперативно-тактичного рівня

125 крилатих ракет

13 кораблів /катерів

2421 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн

53 одиниці спеціальної техніки.

«Дані уточнюються», – додали в Генштабі ЗСУ.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.