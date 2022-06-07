Росія: суд визнав список загиблих в Україні російських військових держтаємницею

Суд у російському Світлогорську визнав перелік загиблих в Україні російських військових, опублікований на сайті псковського видання 60.RU, державною таємницею. Після цього сторінки, присвячені пам’яті зфгиблих військовослужбовців, видалили новосибірське видання NGS.RU, красноярське NGS24.RU та омське NGS55.RU, передає російська служба Радіо Свобода.

Списки загиблих було зібрано з відкритих офіційних джерел. Позов до видання 60.RU подав військовий прокурор 73 військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту. Він зажадав визнати список загиблих інформацією, забороненою для поширення в Росії.

Суд ухвалив, що дані про загиблих «розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій», та відніс ці відомості до державної таємниці.

Читайте також: Путін підписав указ про виплату 5 млн рублів сім’ям загиблих в Україні російських військових

Максимальне покарання за статтею про розголошення державної таємниці у Росії становить сім років колонії.

Сторінки з іменами загиблих в Україні військових видалили також, зокрема, челябінське локальне видання 74.RU, єкатеринбурзьке E1.RU, краснодарське 93.RU та самарське 63.RU. Усі вони входять до Shkulev Media Holding.

24 лютого Роскомнагляд під загрозою блокування зажадав від російських медіа використовувати у висвітленні вторгнення в Україну лише «офіційну російську інформацію». При цьому російська влада наполягає на дотриманні своєї термінології, згідно з якою вторгнення в Україну має іменуватися «спеціальною військовою операцією». За три місяці війни відомство заблокувало понад тисячу сайтів.

Станом на ранок 7 червня, за даними українського командування, втрати російської армії в Україні становили 31 250 людей. Російська сторона офіційно не оприлюднює актуальних даних про свої втрати.