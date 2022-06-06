Російська армія за добу втратила літак, гелікоптер і 100 військових – дані Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про втрати російських військових за підсумками доби 5 червня.
Зокрема, за даними командування, протягом доби були ліквідовані близько 100 російських військових, відтак загальні втрати їх сягнули 31 250 людей. Генштаб також навів дані щодо втрат російської техніки:
- 1 386 танків (+5)
- 3 400 бойових броньованих машин (+8)
- 690 артилерійських систем (+4)
- 207 реактивних систем залпового вогню
- 96 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 2 111 літаків (+1)
- 176 гелікоптерів (+1)
- 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+3)
- 125 крилатих ракет (+3)
- 13 кораблів/катерів
- 2 395 автомобілів та автоцистерн (+35)
- 53 одиниці спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються», – коментує Генштаб.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.
23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.
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