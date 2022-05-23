У британській розвідці назвали причини значних втрат Росії у війні проти України

Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані, заявили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Поєднання поганої тактики, обмеженого прикриття з повітря, недостатньої гнучкості й командного підходу, що посилює невдачі й помилки, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбас», – пояснили у розвідці.

«Російське суспільство в минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн за вибором. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, і невдоволення війною в суспільстві та бажання озвучити його можуть зростати», – додали там.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії в Україні станом на 23 травня зросли до близько 29 200 людей.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка раніше виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.