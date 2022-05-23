За добу Росія втратила 150 військових в Україні – Генштаб ЗСУ

Втрати російської армії в Україні зросли до близько 29 200 людей, тобто за добу вона втратила 150 військових, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил на ранок 23 травня.

Українське командування також оновило дані про втрати російської техніки:

1 293 танки (+8)

3 166 бойових броньованих машин (+25)

604 артилерійські системи (+5)

201 реактивна система залпового вогню

93 засоби протиповітряної оборони

204 літаки

170 гелікоптерів

476 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+6)

110 крилатих ракет (+3)

13 кораблів/катерів

2 206 автомобілів та автоцистерн (+12)

43 одиниці спеціальної техніки

Найбільші втрати, як і в попередні дні, спостерігаються на Бахмутському напрямку. Генштаб зазначає, що дані уточнюються.

Напередодні Десантно-штурмові війська повідомили про збиття російського літака Су-25, хоча до добової статистики за 22 травня він наразі не увійшов.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.