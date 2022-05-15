Росія втратила темп у наступі на Донбасі – британська розвідка

Наступ Росії на Донбасі відстає від її планів, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки 15 травня.

«Наступ Росії на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіка. Попри незначні початкові досягнення, Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження. Наразі Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила в лютому», – йдеться в повідомленні розвідки.

Серед чинників, які, за оцінками Великої Британії, можуть призвести до подальших затримок – втрата обладнання для наведення мостів та дронів для спостереження і розвідки.

«Російські збройні сили все більше обмежуються скороченням своїх спроможностей, постійним низьким бойовим духом та зниженням боєздатності. Багато з цих спроможностей неможливо швидко замінити або відновити і вони, ймовірно, будуть продовжувати перешкоджати операціям Росії в Україні», – підсумувало відомство.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська станом на ранок 15 травня не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні.