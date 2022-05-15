Росія не може прорвати оборону українських військ на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу

Російські війська не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні вранці 15 травня.
«На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ», – повідомляє командування.
Читайте також: Росія завдала удару по військовій інфраструктурі на Львівщині – голова області
За його даними, попри втрати, загарбники продовжують наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. При цьому на Лиманському та Бахмутському напрямках Генштаб відзначає перегрупування російських військ.
На Слобожанщині Росія перегруповує свої підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та палива для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку активних бойових дій не фіксували.
У Маріуполі продовжується блокування українських підрозділів на території заводу «Азовсталь», тривають авіаційні удари та артилерійські обстріли.
Читайте також: «Авіабомби, танки і спроби штурму». В «Азові» розповіли про атаки російських військ на «Азовсталь»
Щодо Волинського та Поліського напрямків Генштаб не виключає, що російські війська можуть вдаватися до «демонстраційних та провокаційних дій» підрозділами Білорусі, зберігається загроза ракетних ударів із білоруської території.
«За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема, членами екіпажів кораблів», – додають у штабі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ