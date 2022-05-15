Росія не може прорвати оборону українських військ на Слов’янському напрямку – зведення Генштабу

Російські війська не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні вранці 15 травня.

«На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ», – повідомляє командування.

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За його даними, попри втрати, загарбники продовжують наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. При цьому на Лиманському та Бахмутському напрямках Генштаб відзначає перегрупування російських військ.

На Слобожанщині Росія перегруповує свої підрозділи, поповнює запаси боєприпасів та палива для відновлення наступальних спроможностей. На Харківському напрямку активних бойових дій не фіксували.

У Маріуполі продовжується блокування українських підрозділів на території заводу «Азовсталь», тривають авіаційні удари та артилерійські обстріли.

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Щодо Волинського та Поліського напрямків Генштаб не виключає, що російські війська можуть вдаватися до «демонстраційних та провокаційних дій» підрозділами Білорусі, зберігається загроза ракетних ударів із білоруської території.

«За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема, членами екіпажів кораблів», – додають у штабі.