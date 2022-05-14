Нова президентка Угорщини засудила агресію Путіна і розповіла, на які жертви Будапешт готовий заради миру

Нова президентка Угорщини Каталін Новак під час церемонії інавгурації заявила, що війна Росії проти України ведеться і проти угорців, засудила російську агресію і розповіла, на які жертви Угорщина готова йти заради миру.

«Ця війна не наша війна, але ця війна ведеться і проти нас, миролюбних угорців. Ми прагнемо безпеки, взаємоповаги та процвітання. Ми вимагаємо, щоб воєнні злочини були розслідувані та покарані! Ми не нейтральні. Ми підтримуємо невинних жертв і правду. Як члени Європейського союзу та НАТО, ми виконуємо свої зобов’язання, і коли ми маємо право сказати «ні» рішенню і того вимагають інтереси Угорщини, ми дійсно кажемо «ні», – сказала вона.

Каталін Новак засудила агресію Путіна і заявила про готовність Угорщини бути посередником у переговорах.



За її словами, Будапешт підтримує вступ України до спільноти європейських країн.

«Ми готові йти на жертви заради миру і не заважаємо нашим союзникам приносити жертви. Але ми не погодимося на рішення, які вимагають від угорського народу більшої жертви, ніж біль, якого такі рішення завдають російському агресору», – заявила президентка Угорщини.

Вона також додала, що Будапешт «наполягав на повазі прав угорців в Україні досі, наполягатиме на цих правах зараз, і будемо наполягати на цих правах навіть після війни».

На зустрічі послів 8 травня країнам ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії: обмеження на імпорт і транспортування російської нафти блокувала Угорщина. А санкційний пакет має ухвалюватися одноголосним голосуванням.