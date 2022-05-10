Президентка Єврокомісії заявила про прогрес на переговорах з Орбаном щодо заборони нафти з Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що досягла прогресу в переговорах із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо можливої заборони російської нафти на території Європейського союзу.

«Вечірня дискусія з прем’єр-міністром Віктором Орбаном була корисною для прояснення питань, пов’язаних із санкціями та енергетичною безпекою, – написала фон дер Ляєн у твітері. – Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота».

Фон дер Ляєн заявила, що скликає телеконференцію з лідерами інших країн регіону для посилення регіонального співробітництва в галузі нафтової інфраструктури.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також заявив, що обидві сторони «досягли прогресу» на переговорах у Будапешті 9 травня, але їм ще є що обговорити.

«Ми не можемо змусити угорський народ платити ціну через цю війну», – написав він у фейсбуці.

За його словами, угорська сторона «детально» поінформувала фон дер Ляєн про проблеми, які спричинить пакет санкцій, заявивши, що це зруйнує енергетичну безпеку Угорщини.

«Ми просили розглянути ці питання. Поки Європейська комісія не запропонує рішення цих проблем, Угорщина, звичайно, не може підтримати цей пакет санкцій», – сказав Сіярто.

Перед переговорами під час робочої вечері в штаб-квартирі Орбана у Будапешті міжнародний речник Орбана Золтан Ковач заявив у твітері, що ця пропозиція «як атомна бомба для економіки Угорщини і знищить її стабільне енергопостачання».

Шостий раунд санкцій ЄС, який передбачає, зокрема, заборону на російську нафту, був розроблений експертами Європейської комісії, але Угорщина та інші країни-члени, включаючи Словаччину і Чехію, мають застереження.

Європейські дипломати в Брюсселі ведуть переговори щодо санкцій, покликаних покарати Росію за її масштабне вторгнення в Україну, і прагнуть отримати підтримку всіх 27 країн-членів ЄС.

Пакет пропонує більшості членів ЄС припинити імпорт нафти з Росії до кінця року.

Тим часом, видання Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що Європейський союз має намір послабити шостий пакет санкцій, зокрема – виключити із нього заборону для європейських суден на транспортування російської нафти і палива третім країнам.

Однією з країн, що виступили проти такого заходу, була Греція. Вона входить до найбільших судновласників у світі. Санкції на транспортування російського палива є важливим статтею доходів країни.

При цьому ЄС залишає у шостому пакеті санкцій пункт про заборону європейським країнам страхувати судна, які перевозять нафту з Росії, пише Bloomberg.

8 травня постійні представники країн Європейського союзу не змогли дійти єдиної думки про заборону імпорту російської нафти. Проти насамперед виступає Угорщина, незважаючи на те, що ЄС планує дозволити цій країні, а також Чехії та Словаччині закуповувати нафту в Росії до 2024 року. Угорщина потребує додаткового фінансування за відмову від російського палива.