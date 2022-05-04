ЄС розглядає відмову від сирої нафти з Росії протягом 6 місяців і санкції проти патріарха Кирила

Шостий пакет санкцій проти Росії може передбачати запровадження ембарго на російську нафту протягом від шести до восьми місяців – про це йдеться в документах із попередніми варіантами санкційних рішень, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода.
Чернетки містять пропозицію заборонити прямо чи опосередковано купувати, імпортувати чи транспортувати сиру нафту та нафтопродукти. При цьому планується відтермінувати повне ембарго на сиру нафту на шість місяців, а на нафтопродукти – на вісім. Угорщина та Словаччина можуть дозволити виконання укладених раніше контрактів до 31 грудня 2023 року.
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Проєкт пакету також передбачає відключення від SWIFT, окрім «Сбербанку», ще двох російських банків: «Кредитный банк Москвы» та «Россельхозбанк».
Крім того, планується запровадити санкцій проти трьох медіа компаній:
- «Россия РТР» / «РТР Планета»
- «Россия 24»
- «ТВ-Центр International»
Євросоюз також розглядає новий санкційний перелік із 57 людей та 16 компаній. Серед них:
- донька речника Кремля Єлизавета Пескова і його дружина Тетяна Навка
- голова Російської православної церкви Кирило Гундяєв
- російський генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як «м’ясник Маріуполя»
- командування 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї армії, причетної до воєнних злочинів у Бучі, на чолі з командиром, полковником Азатбеком Омурбековим
«Європейський союз засуджує в найсуворіший спосіб звірства, які, як повідомляється, були скоєні російськими збройними силами в Бучі та інших українських містах. ЄС підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права збройними силами Росії в Україні», – йдеться в чернетці.
Пакет санкцій наразі не ухвалено. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн презентувала його сьогодні, 4 травня.
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