ЄС розглядає відмову від сирої нафти з Росії протягом 6 місяців і санкції проти патріарха Кирила

Шостий пакет санкцій проти Росії може передбачати запровадження ембарго на російську нафту протягом від шести до восьми місяців – про це йдеться в документах із попередніми варіантами санкційних рішень, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода.

Чернетки містять пропозицію заборонити прямо чи опосередковано купувати, імпортувати чи транспортувати сиру нафту та нафтопродукти. При цьому планується відтермінувати повне ембарго на сиру нафту на шість місяців, а на нафтопродукти – на вісім. Угорщина та Словаччина можуть дозволити виконання укладених раніше контрактів до 31 грудня 2023 року.

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Проєкт пакету також передбачає відключення від SWIFT, окрім «Сбербанку», ще двох російських банків: «Кредитный банк Москвы» та «Россельхозбанк».

Крім того, планується запровадити санкцій проти трьох медіа компаній: