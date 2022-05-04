Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

ЄС розглядає відмову від сирої нафти з Росії протягом 6 місяців і санкції проти патріарха Кирила

Проєкт санкцкійного пакету містить пропозицію заборонити прямо чи опосередковано купувати, імпортувати чи транспортувати сиру нафту та нафтопродукти

Шостий пакет санкцій проти Росії може передбачати запровадження ембарго на російську нафту протягом від шести до восьми місяців – про це йдеться в документах із попередніми варіантами санкційних рішень, які опинилися в розпорядженні Радіо Свобода.

Чернетки містять пропозицію заборонити прямо чи опосередковано купувати, імпортувати чи транспортувати сиру нафту та нафтопродукти. При цьому планується відтермінувати повне ембарго на сиру нафту на шість місяців, а на нафтопродукти – на вісім. Угорщина та Словаччина можуть дозволити виконання укладених раніше контрактів до 31 грудня 2023 року.

Читайте також: Британія запровадила санкції проти ще 63 російських громадян і компаній

Проєкт пакету також передбачає відключення від SWIFT, окрім «Сбербанку», ще двох російських банків: «Кредитный банк Москвы» та «Россельхозбанк».

Крім того, планується запровадити санкцій проти трьох медіа компаній:

  • «Россия РТР» / «РТР Планета»
  • «Россия 24»
  • «ТВ-Центр International»

Євросоюз також розглядає новий санкційний перелік із 57 людей та 16 компаній. Серед них:

  • донька речника Кремля Єлизавета Пескова і його дружина Тетяна Навка
  • голова Російської православної церкви Кирило Гундяєв
  • російський генерал-полковник Михайло Мізінцев, відомий як «м’ясник Маріуполя»
  • командування 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї армії, причетної до воєнних злочинів у Бучі, на чолі з командиром, полковником Азатбеком Омурбековим

«Європейський союз засуджує в найсуворіший спосіб звірства, які, як повідомляється, були скоєні російськими збройними силами в Бучі та інших українських містах. ЄС підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права збройними силами Росії в Україні», – йдеться в чернетці.

Пакет санкцій наразі не ухвалено. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн презентувала його сьогодні, 4 травня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG