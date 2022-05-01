Росія хоче виробляти військові товари в країнах ОДКБ для обходу санкцій – розвідка

Росія може спробувати обійти санкції за допомогою третіх країн, вважає Головне управління розвідки Міністерства оборони. Про це воно повідомило 1 травня.

У відомстві вказують на те, що внаслідок міжнародних економічних санкцій найбільш постраждали російські галузі, залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва. Відтак Росія намагається залучити країни, з якими має зв’язки в рамках міжнародних союзів, зокрема – Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

«За даними воєнної розвідки України, Москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ, що також відповідає інтересам Кремля», – йдеться в зведенні.

Зокрема, російський виробник засобів протиповітряної оборони – «Ульянівський механічний завод» залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва, в тому числі для виробництва зенітно-ракетних комплексів типу «Бук» та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу «Тунгуска».

Крім того, за повідомленням, Росія веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки.

Як стверджує ГУР, таке постачання до третіх країн планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції, для цього в цих країнах вже створили понад 200 компаній.

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«Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тисяч російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тисячі приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії», – наводять приклад у розвідці.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.