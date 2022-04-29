Швейцарський регулятор перевірить банк, який допомагає громадянам РФ обходити санкції, про що розповідали «Схеми» 

Швейцарський регулятор FINMA, який здійснює нагляд за фінансовим ринком та банківською системою в країні, проведе перевірку банку CIM Banque, про який йшлося в розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода). Ця фінустанова допомагає громадянам Російської Федерації відкривати мультивалютний рахунок та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard – попри обмеження, встановлені цими міжнародними платіжними системами, у зв’язку з санкційною політикою Заходу щодо Російської Федерації.

Швейцарський регулятор FINMA вивчить діяльність CIM Banque на предмет дотримання законодавства щодо видачі громадянам РФ карток Visa/Mastercard.

У FINMA у відповідь на запит журналістів повідомили, що «вимагають від фінансових посередників дотримуватись санкцій Швейцарії та мати належне управління ризиками під час роботи з іноземними санкціями».

«Крім того, підконтрольні організації мають дотримуються правил щодо відмивання грошей. Роль FINMA полягає в тому, щоб перевірити, чи мають банки відповідну організацію, включаючи управління ризиками. Це включає, наприклад, перевірку того, чи вжили банки відповідних організаційних заходів, щоб бути в змозі виконувати (швейцарські) санкції та регулювання протидії відмиванню коштів. Якщо FINMA має ознаки того, що окремі банки мають неадекватні процеси або що правила були порушені, вона проводить розслідування та вживає заходів, якщо це необхідно. Це стосується і санкцій», – йдеться у відповіді FINMA на запит «Схем».

Водночас речник швецарського регулятора Вінсент Матіс інформував, що публічно вони не коментують конкретні справи, які розглядають.

До регулятора з проханням провести відповідну перевірку CIM Banque після виходу розслідування «Схем» звернулись українські юристи.

«Ми попросили провести перевірку дотримання законодавства про введення санкцій, які прийняла Швейцарія, а також законодавства про запобігання легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, фінансування терористів (AML законодавства), – пояснив директор з інновацій юридичної фірми «Юскутум» Петро Білик. – Ми базуємось на тому, що в інтернеті швидко поширюється інформація, що цей банк дозволяє обходити санкції».

Окремо юристи звертають увагу на те, що CIM Banque недостатньо ретельно, на їхню думку, перевіряє клієнтів.

«Ми вважаємо, що були недостатньо адаптовані AML, KYC процедури («know your customer», ідентифікація клієнта та перевірка його благонадійності) через те, що росіяни можуть відкривати рахунки. Санкції введені не проти всіх росіян, санкції введені проти певних осіб, чиновників, олігархів, банків. Також введені санкції проти фінансової системи Росії, відключено SWIFT для певних банків, відключено VISA, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, – підкреслює Білик. – Також росіяни торгують європейськими картками в різних телеграм групах та даркнеті. Тому відкриття таких карток без достатньої ідентифікації, може бути порушенням AML законодавства».

У розслідуванні «Схем» йшлося про те, що швейцарський банк CIM Banque дозволяє громадянам Російської Федерації відкривати мультивалютний рахунок та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard. Раніше повідомлялося, що внаслідок санкційних обмежень, картки Visa/Mastercard, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати товарів та послуг за кордоном.

CIM Banque – це приватний швейцарський банк, заснований Франческо Синьйоріо (Francesco Signorio) у 1990 році зі штаб-квартирою у Женеві. У швейцарському реєстрі Francesco Signorio зазначений, як директор банку, а серед менеджменту є російські прізвища. Банк має свою сторінку також і російською мовою.

Раніше «Схеми» розповіли про інший швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank, який також допомагав громадянам Російської Федерації обходити обмеження. Після виходу розслідування в установі повідомили, що припинили видачу карток Visa/Mastercard резидентам Росії.