Швейцарський інтернет-банк допомагає громадянам РФ обходити санкції – «Схеми»

Швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank дозволяє громадянам Російської Федерації відкривати мультивалютний рахунок, який, в тому числі, дає доступ до пластикових чи віртуальних карток міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard. Замовивши таку картку, обіцяють у банку, можна «сплачувати товари та послуги усюди, де приймаються Visa/Mastercard». Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Раніше повідомлялося, що картки платіжних систем Visa/Mastercard, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати за кордоном, у тому числі, на зарубіжних інтернет-ресурсах.

Як виявили журналісти, інтернет-банк Dukascopy Bank дозволяє відкривати мультивалютний рахунок усім, крім мешканців таких регіонів/країн, як, наприклад, Абхазія, територій, що перебувають під контролем угруповань «ЛНР», «ДНР», Венесуела, Придністров’я, Північна Корея, Іран. Є згадка і про дві провідні країни світу – США та Японію. Росії у цьому списку немає.

Мультивалютний рахунок, як вказано на сайті банку, дає доступ, в тому числі, до пластикових чи віртуальних карток Visa/Mastercard. Замовивши таку картку, можна «сплачувати товари і послуги всюди, де приймаються карти Visa/Mastercard». Картку, як йдеться на сайті, можна замовити доставкою.

Внести кошти на рахунок, відкритий у Dukascopy Bank, можна у різний спосіб: звичайним банківським перерахунком, з особистої платіжної картки, тощо.

У кол-центрі Dukascopy Bank на запитання, чи можуть громадяни Росії відкривати рахунок в їхньому банку для отримання віртуальної чи пластикової картки, відповіли ствердно. Там зазначили, що ніяких обмежень у використанні картки на території Європи не буде. Окремо попередили, що можуть бути проблеми із перерахунком коштів із деяких російських банків.

«Ви відкриваєте рахунок, у вас є кілька методів депозиту. Перший – це банківський переказ, тобто ви з якогось свого банку поповнюєте наш рахунок. Для кількох банків у нас є обмеження, можу назвати пару з них. Наприклад, «Сбєрбанк», «ВТБ», банк «Росія» і ще від кількох ми не приймаємо депозити», – розповіли у кол-центрі.

Там повідомили, що зараз є велика черга з громадян Росії на відкриття рахунків у їхньому банку: «Черга дійсно велика, до трьох днів може зайняти відкриття рахунку. Клієнтів дуже багато».

Тобто, йдеться у розслідуванні «Схем», попри зупинення роботи в РФ платіжних систем Visa і Mastercard, громадяни Росії знаходять способи, як користуватися ними, перебуваючи в Європейському Союзі, а саме – відкриваючи рахунки в швейцарському інтернет-банку. Це дозволяє також оплачувати закордонні товари та послуги.

Адвокат Артем Афян подав скаргу до регулятора фінансового ринку Швейцарії (FINMA), зазначивши у листі, що є підозри «щодо невиконання швейцарським банком Dukascopy Bank SA законодавства Швейцарської Конфедерації щодо протидії відмиванню грошей та санкцій проти Російської Федерації».

У коментарі «Схемам» адвокат пояснив: «Саме зараз, з огляду на трактування цих санкційних списків, на трактування цих обмежень щодо роботи на території Росії, випливає те, що всі громадяни РФ є джерелом підвищеної небезпеки. Чому, наприклад, громадянам Ірану фактично неможливо відкрити рахунки? Тому що щодо кожного громадянина Ірану діє радше презумпція вини у тому, що він використовується чи може бути використаний в майбутньому для обходу санкцій. У той час, коли в РФ діє дуже суворий автократичний режим, і громадяни не мають нормальних економічних свобод, чи можемо ми гарантувати, що відкритий рахунок громадянином – не буде в подальшому використаний для певної незаконної діяльності? Я думаю, що ні».

Він додав: «Ми апелюємо до високих стандартів – оскільки сама Швейцарія в принципі відійшла від свого одвічного нейтралітету, то це вимагає від кожного учасника ринку також тримати високо цю планку. Тому ми вважаємо, коли один окремий банк починає дещо «гратися», він дискредитує всіх».

Адвокат сподівається, що рішенням регулятора буде закриття наявних рахунків і неможливість відкриття нових для всіх громадян Росії.

На сайті Dukascopy Bank зазначено, що засновниками банку є Андре та Вероніка Дука, «громадянами Швейцарії, які проживають у Женеві, яким, як і раніше, належить 99% компанії».

Згадки про Андре Дуку журналісти знайшли в інтерв’ю виданню finews.ch, у якому сказано, що він «приїхав до Женеви з Москви в 1998 в якості фізика» і став «натуралізованим швейцарцем».

«Схеми» направили запит до швейцарського інтернет-банку Dukascopy Bank з проханням про коментар і очікують на відповідь.

6 березня найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій на території Росії. У керівництві Visa пояснили це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України.