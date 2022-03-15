Лондон запровадив санкції проти ще однієї групи чиновників, бізнесменів і пропагандистів РФ

Велика Британія 15 березня розширила список санкцій у звʼязку зі збройним вторгненням Росії в Україну, включивши до нього близько 350 російських фізичних і юридичних осіб.

Серед тих, хто потрапив під санкції, що передбачають заморожування активів та заборону на вʼїзд до країни, є відомі бізнесмени та чиновники, а також керівники підконтрольних Кремлю засобів інформації та їхні співробітники.

У новому списку санкцій, зокрема, фігурують голова уряду Росії Михайло Мішустін і колишній президент, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

До списку також потрапили великі бізнесмени – Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан, Дмитро Пумпянський, кілька депутатів Держдуми, включно з Іриною Родніною, міністр оборони Сергій Шойгу, голова адміністрації Кремля Антон Вайно, речниця МЗС Росії Марія Захарова, очільниця RT Маргарита Сімоньян та її чоловік Тігран Кеосаян, речник Кремля Дмитро Пєсков, телеведучі Ольга Скабеєва та Володимир Соловйов, журналіст Антон Красовський, письменник Захар Прилєпін. Усіх ці особи визнані відповідальними за російське вторгнення в Україну або причетними до нього. Раніше більша частина цих осіб була включена до списків санкцій ЄС і США.

Під санкції вже потрапили майже всі члени Ради безпеки, яка формально ухвалювала рішення про введення військ в Україну, включно з президентом Росії Володимиром Путіним. Запроваджено також секторальні економічні санкції. Країни Заходу запроваджують їх скоординовано, хоча санкційні заходи не повністю збігаються – наприклад, США та Велика Британія відмовилися від імпорту російської нафти, а країни ЄС його ще продовжують.