Україні потрібні нові формати співпраці для захисту – Зеленський на зустрічі Joint Expeditionary Force

Україна не претендує на участь НАТО у її обороні, проте потребує нових форматів міжнародної взаємодії. Про це заявив президент країни Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Joint Expeditionary Force.

На думку Зеленського, нове російське вторгнення до України «зруйнувало абсолютно все, на чому трималася безпека» в Європі, а старі гарантії безпеки не працюють.

«Вагу організацій, на які ми всі сподівалися, сили міжнародних конвенцій поставили під сумнів і наймогутніший Альянс світу, НАТО. Схоже, деякі члени цього альянсу загіпнотизовані агресією Росії. Ми чуємо зараз дуже багато міркувань про Третю світову війну, про те, що Третя світова нібито може розпочатися, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет і літаків», – нагадав він.

Президент вказав на те, що зокрема й через відсутність закритої повітряної зони над Україною російські війська продовжують обстрілювати українські міста, в тому числі цивільні об’єкти, житлові будинки, школи, лікарні.

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«Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо. Ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна не претендує на активізацію статті 5 статуту НАТО, за якою напад на одного члена Альянсу означає напад на весь Альянс. Водночас він згадав позицію Києва про те, що небо України необхідно захищати так само, як і повітряний простір Альянсу.

«Але – ми розуміємо, що завжди є але: якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звертаються по захист? Якщо до них прилетять російські ракети, не дай Бог, російські літаки? Росія атакувала нашу Львівську область, ракетний удар у 20 кілометрах від кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники», – зазначив президент.

На його думку, наразі немає впевненості в тому, що в разі потреби задіяти 5 статтю чени Альянсу не перебуватимуть у стані «самогіпнозу про Третю світову війну».

«Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей… Захистити саме самостійно, я хотів би, щоб всі це почули. Особливо думали про самостійний захист ті країни, які мають кордони з Росією. Ми робимо все, щоб отримати літаки і ППО. Наголошуємо – потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. Якщо ми не можемо увійти у відкриті двері, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, з якими ми це можемо, які будуть нам допомагати, нас захищати, наприклад, ваша, і мати окремі гарантії. Ми б хотіли мати гарантії, які працюють для нас, а отже – і для вас», – заявив Зеленський, звертаючись до учасників саміту.

Він нагадав про заяви російських публічних осіб, які заявляють, що Росія не обмежиться агресією лише проти України.

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Зеленський подякував західним країнам за ухвалені санкції, проте вказав на те, що їх недостатньо. Як приклад він навів недостатню, на його думку, реакцію світу через захоплення російськими військами Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. Відтак президент знову закликав розширювати санкції проти Росії.

Joint Expeditionary Force – це експедиційний корпус із кількох країн під проводом Великої Британії. До нього за потреби можуть долучатися Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.