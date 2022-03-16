Міністри оборони НАТО погодилися й надалі надавати підтримку Україні – Столтенберґ

Міністри оборони країн НАТО погодилися продовжувати підтримувати Україну в протистоянні масштабній російській агресії – про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ за підсумками наради міністрів 16 березня.

Столтенберґ нагадав, що до наради долучився міністр оборони України Олексій Резніков.

«Олексій Резніков у чіткій манері описав смерть та руйнування, спричинені війною президента Путіна, впевнений опір українців вторгненню та важливість нашої сталої підтримки. Ми всі віддали належне сміливості українському народу та Збройним силам України», – заявив голова Альянсу.

Читайте також: Кулеба привітав рішення Комітету міністрів про виключення Росії з Ради Європи

Він нагадав, що НАТО підтримувало Україну, в тому числі зброєю та військовими навчаннями. За його словами, Альянс планує це робити й надалі.

«Сьогодні міністри погодилися, що ми повинні й надалі надавати значну підтримку Україні, в тому числі військовими товарами, фінансовою та гуманітарною допомогою. Союзники та партнери НАТО також приймають мільйони українських біженців. Президент Путін повинен зупинити цю війну негайно, відвести свої війська зараз же та почати сумлінний дипломатичний процес», – закликав Столтенберґ.

Генеральний секретар повідомив, що на позачерговому саміті наступного тижня голови держав та урядів НАТО планують обговорити «негайну відповідь та зміни, які ми повинні внести для довготривалої безпеки».

Читайте також: Депутат Європарламенту від Литви: санкції мають бути, доки з України не вийде останній російський окупант (рос.)

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.