В эфире Радио Донбасс.Реалии говорила Раса Юкнявичене – депутат Европейского парламента от Литвы (Брюссель) – говорит о войне России против Украины и о том, угрожает ли Путин после Украины странам Балтии.

– Если украинская армия будет продолжать сдерживать натиск России, и не будут захваченны крупные города, Путин может решиться пойти дальше? Или если он не покорит Украину, он не посмеет пойти дальше – ни в Грузию, ни в Молдову, ни в Литву?

– У Путина сейчас проблемы с ресурсами, если он просит помощи у Китая. Эти ресурсы не бесконечны, это точно. Но у них, конечно, есть резервы стратегического оружия, и наш общий враг – опасен. Все же, я думаю, что мы должны все вместе еще больше помочь украинцам бороться. Надо еще больше.

– Вы верите, что Путин считает страны Балтии частью «русского мира», своими?

– Руки коротки! Он всякого может хотеть. Он, может, хочет и Польшу взять, и Финляндию взять. Если бы мы не были в Евросоюзе и НАТО, то, конечно, взял бы, решился бы давно, а так он побаивается.

Украина все равно, рано или поздно, победит. Мы в ЕС обсуждаем позицию, чтобы жесткие санкции, которые разрушат российскую экономику, действовали до тех пор, пока с украинской территории не выйдет последний русский оккупант.

– И из Донецка и Крыма?

– Со всей территории. Сегодня я положила на стол такую дискуссию, чтобы хотя бы наша политическая группа рашилась на то, чтобы санкции были до конца, а не так, что Путин вышел откуда-то – и санкции стали не такими жесткими.

Также в эфире мы обсуждаем:

позицию Грузии в отношении войны России против Украины с Теоной Акубардия, депутатом грузинского парламента от блока «Сила в единстве-Единое национальное движение», замглавы комитета по безопасности и обороне грузинского парламента, бывшей заместительницей секретаря Совбеза Грузии (2014-2018 гг.);

а также возможный мирный договор между Россией и Украиной – с Александром Самарским, экспертом Центра изучения России.

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