Міжнародний суд у Гаазі наказав Росії припинити бойові дії в Україні – проміжне рішення

Міжнародний суд у Гаазі (ICJ), відомий як суд ООН, ухвалив проміжне рішення на користь України за позовом проти Росії. Про це суд повідомив 16 березня.

За підсумками засідання, судді ухвалили:

Росія повинна «негайно зупинити військові операції, які почала 24 лютого на території України (13 голосів за, два проти)

Росія повинна забезпечити, щоб будь-які військові або парамілітарні угруповання, які вона підтримує або якими керує, так само як і будь-які організації чи люди, які їй підконтрольні, не вдавалися до подальших військових дій (13 за, два проти)

обидві сторони повинні утриматися від «будь-яких дій, які можуть поглибити або розширити суперечку перед судом або зробити її складнішою для вирішення» (одностайно)

Президент України Володимир Зеленський у своєму твітері назвав рішення «повною перемогою».

«ICJ наказав негайно зупинити вторгнення. Рішення є обов’язковим до виконання згідно з міжнародним правом. Росія повинна виконати його негайно. Ігнорування рішення тільки ще більше ізолює Росію», – прокоментував голова держави.

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Суд ООН 7 березня відкрив справу за позовом України проти Росії і заслухав аргументи України. Міжнародний суд у Гаазі призначив друге засідання на 8 березня, щоб дати Росії можливість навести свої докази, але Москва бойкотувала судове засідання.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».